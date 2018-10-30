Сумку с 1,7 млн рублей украли из авто петербуржца

Санкт-Петербург, 30 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах похищения сумки с 1,7 миллионами рублей из припаркованного у дома авто в Санкт-Петербурге.

Как стало известно «Невским новостям», сообщение о краже поступило от жителя города в понедельник, 29 октября. Мужчина рассказал, что у припаркованного рядом с жилым домом на проспекте Науки автомобиля неизвестный украл сумку, в которой находились ценные бумаги и 1,7 миллионов рублей, которые одолжил, по словам заявителя, его друг.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.