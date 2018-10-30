Девушка в Петербурге впала в кому, отравившись неизвестным веществом

Санкт-Петербург, 30 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельства отравления 17-летней жительницы Санкт-Петербурга.

Как передают «Невские новости», несовершеннолетнюю девушку госпитализировали в понедельник, 29 октября, из квартиры около 03.00. По предварительной версии, 17-летняя жительница города отравилась неизвестным веществом, после чего впала в кому.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, уголовное дело возбудили в Петербурге в отношении мужчины, который во время застолья задушил свою возлюбленную.