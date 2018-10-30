Названы сроки открытия новых станций метро Петербурга

Санкт-Петербург, 30 октября. Десятки новых станций петербургского метро введут в эксплуатацию к 2043 году.

Соответствующий вопрос обсудили на заседании правительства Санкт-Петербурга при участии временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова.

По мнению Беглова, строительство станций метро отстает от жилой застройки, поэтому горожане чаще всего пользуются маршрутными такси или наземным городским транспортом.

Как сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, к 2043 году введут в эксплуатацию десятки станций метро. В частности, будут продолжены Невско-Василеостровская, Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии до 2025 года, пишут «Невские новости».