Миллиарды на обедах: поставщики в Петербурге завышали цены на питание в детсадах и школах

В Петербурге в течение трех лет поставщики продуктов питания для детских садов, школ и социальных учреждений зарабатывали миллиарды, применяя схемы завышения начальных цен контрактов и картельные сговоры, чтобы не допустить на конкурентов на рынок питания.

Но похоже, что гигантов продовольственных поставок оставят без прибыли в ближайшее время. Свидетельствует об этом недавнее раскрытие управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу картельного сговора между АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района».

Федеральное агентство новостей разбиралось, как обстоят дела с конкуренцией в сфере обеспечения питания в дошкольных и учебных заведениях Петербурга.

«В ходе проведенной антимонопольным органом внеплановой проверки указанных хозсубъектов было установлено, что: все три фирмы находятся по одному адресу и торговались на интернет-аукционах с одного IP-адреса; «Воскресенье» поставляет продукты питания для «Фирмы Флоридан»; сотрудники тендерного отдела «Фирмы Флоридан» работают по совместительству в двух других фирмах-участниках соглашения; единственный акционер «Фирмы Флоридан» является матерью учредителя «Воскресенья», — сообщила пресс-служба ведомства.

Расписали таким образом «на троих» предприимчивые сотрудники аж 50 контрактов за два года, а выручка по ним составила 52 миллиона рублей. И это только вершина айсберга, потому что контрактов были заключены тысячи — с «Фирмой Флоридан» за 2015–2018 годы на сумму 4,2 миллиарда, с их ближайшими «конкурентами» «Артис-Детское питание» — на 5,7 миллиардов.

Не только недобросовестные бизнесмены ответственны за растрату бюджетных средств, но и чиновники. Борьбу с управлением социального питания администрации Петербурга и заведенными им порядками антимонопольщики ведут с 2015 года.

Дело в том, что положения городского закона «О социальном питании» не соответствовали федеральному законодательству. Питание в государственных бюджетных образовательных учреждениях организовывали компании, которые были выбраны по так называемому «конкурсному отбору». 44-ФЗ такой процедуры не предусматривает.

Вообще, организовывать питание для детей в образовательных учреждениях города можно двумя способами — это могут делать петербургские детские образовательные учреждения самостоятельно или питание могут поставлять организации общественного питания. В первом случае все проводилось в полном соответствии с 44-ФЗ, а вот каким образом проводился так называемый конкурсный отбор во втором случае — история темная.

Известен только итог: в некоторых районах — Невском, Калининском, Выборгском, Приморском, Василеостровском, Адмиралтейском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском — на торги выходили определенные компании, другим вход был закрыт.

Судя по открытым источникам информации в Интернете, объемы выручки и количество госконтрактов основных поставщиков продуктов для учреждений этих районов — «Фирма Флоридан», «Артис-Детское питание», КСП «Охта», «База Мария», «Альфа-Провиант», стали расти как раз в 2014–2015 годах.

К счастью, министерство юстиции и УФАС совместными усилиями смогли навести законный порядок.

«Санкт-Петербургское УФАС России провело продолжительную, всестороннюю и кропотливую работу: несколько антимонопольных дел, предписания органам власти, предупреждения всем районным администрациям, городским комитетам. Но цель оправдывает средства. Благодаря нашей работе закупка пищевых продуктов и продовольственного сырья учреждениями будет осуществляться только в соответствии с законодательством о федеральной контрактной системе», — резюмировал руководитель петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

Секрет миллиардных доходов поставщиков кроется не только в картельных сговорах, которые позволяли поддерживать максимальную начальную цену контракта, но и в формировании самой цены.

В 2016 году журналисты и активисты Центра общественного контроля обратили внимание, что стоимость продуктов питания в контрактах заключаемых городскими администрациями превышает не только оптовые цены, но даже розничные в магазинах.

Критике тогда подверглись Фрунзенский район, возглавляемый на тот момент Владимиром Омельницким, и Невский во главе с Константином Серовым. Общественники обратились в прокуратуру.

Неизвестно, их ли стараниями, но в мае 2018 года комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга издал постановление №100, которое позволяет устанавливать предельную цену товаров.

Правда, обязательным к исполнению постановление станет только в следующем году, а заключенные на вторую половину этого года контракты почему-то не были отменены и разыграны по новым правилам, хотя сроки это позволяли.

Естественно, бизнесмены и большая часть районных администраций не преминули этим воспользоваться. Это легко увидеть, открыв любой контракт на поставку продуктов питания в дошкольное учреждение.

Для примера мы выбрали детский сад в Приморском районе, где продолжают господствовать «Артис-Детское питание» и «Фирма Флоридан», и детский сад во Фрунзенском, где с уходом Владимира Омельницкого в соседний Пушкинский район они уступили другим поставщикам.

Информация о электронных аукционах на поставки для этих учреждений была размещена на портале Госзакупки в сентябре, т. е. уже через четыре месяца после выхода постановления комитета.

Для сравнения мы взяли три позиции из контрактов — мясо, фрукты, специи — и сравнили их между собой и с данными Федеральной службы статистики по средним потребительским ценам в Петербурге за сентябрь 2018 года.

Маленьким воспитанникам детского сада №12 Приморского района продукты поставляет «Фирма Флоридан», поэтому говядина им обходится в 581 рубль за кг, а печень предлагается за 252 рубля.

В это же время малыши из детского сада №62 Фрунзенского района потребляют те же продукты, но совсем по другой цене — 432 рубля за кг мяса и 203 рублей за субпродукты.

В магазинах у вашего дома вы увидите эти продукты по цене 503 рубля за говядину и 209 рублей за печень, а ведь в цену уже включена наценка ритейлера. Получается, что администрация Приморского района оптом покупает товары дороже, чем любой петербуржец в розницу.

Если просматривать все остальные позиции контрактов — крупы, молочную продукцию, хлеб — явно видно завышение цен в Приморском районе на 10-20%. Но самые большие наценки специалисты, составляющие технические задания контрактов, прячут в позициях, на которые мало кто обращает внимание.

Например, специи в Приморском районе стоят гораздо дороже, чем во Фрунзенском.

Еще одна «фишка» специалистов по госзакупкам — спрятать в контракте условие, которое может выполнить только определенный поставщик. Чаще всего это малозаметная обывателю разница в ГОСТах, но иногда и определенный тип продукта.

Так, виноград, который не подадут к столу в детском саду №62 Фрунзенского района, попал в контракт детского сада №12 Приморского. И не просто попал, а по цене в два раза превышающей среднерыночную.

Таким образом, как курочка по зернышку, поставщик собирает с каждой позиции каждой поставки свой миллиардный доход с бюджета города. И прекратится эта порочная практика только в следующем году.

Мы попытались получить комментарий руководства «Фирмы Флоридан», но в офисе компании заявили, что «их это не интересует».