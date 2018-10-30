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Беглов призвал ускорить процесс расселения коммуналок в Петербурге

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Беглов призвал ускорить процесс расселения коммуналок в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ускорить процесс расселения коммунальный квартир в городе на Неве.

Данный вопрос обсудили во вторник, 30 октября, на заседании городского правительства в Смольном. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов призвал ускорить темпы реализации программы по расселению коммуналок, пишут «Невские новости».

На вопрос Беглова о количестве проживающих в коммунальных квартирах чиновники дать очный ответ не смогли. Он поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и ускорить процесс расселения коммунальных квартир.

Автор: Ксения Пудовкина
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