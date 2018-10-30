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Фанат из Нигерии, оставшийся без паспорта после ЧМ-2018, нашелся в Петербурге

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Фанат из Нигерии, оставшийся без паспорта после ЧМ-2018, нашелся в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. У приехавшего на ЧМ-2018 в Россию гражданина Нигерии украли паспорт в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

В отделение правоохранительных органов в понедельник, 29 октября, поступило заявление от гражданина Нигерии, который сообщил, что он потерял национальный паспорт и в течение четырех месяцев живет в городе на Неве только с паспортом болельщика чемпионата мира по футболу.В настоящее время он проживает на проспекте Культуры без регистрации.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку информации и устанавливают все обстоятельства случившегося. Мужчина не знает, где именно у него могли похитить паспорт.

Автор: Ксения Пудовкина
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