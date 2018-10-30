Родившийся в метро Петербурга малыш получил свою первую медаль

Санкт-Петербург, 30 октября. Родившийся в петербургском метрополитене малыш получил свою первую в жизни официальную награду. Об этом сообщает «Инфореактор».

Напомним, малыш появился на свет 23 сентября на платформе станции метро «Технологический институт», мальчика назвали Олегом. Медаль «Родившемуся в петербургском метро» он получил в понедельник, 29 октября.

Начальник городского метро Владимир Гарюгин вручил ее Главному врачу Дома ребенка № 3. На торжественном мероприятии присутствовала детский омбудсмен в Петербурге Светлана Агапитова.

Отметим, медаль изготовили на Санкт-Петербургском монетном дворе.