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Пожарные потушили два полыхавших автомобиля в Калининском районе Петербурга

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Пожарные потушили два полыхавших автомобиля в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 октября. Две машины полыхали минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления МЧС.

Сообщение о ЧП на Кондратьевском проспекте в Калининском районе поступило в дежурную часть МЧС в ночь на вторник, 30 октября, около 01.30. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Известно, что немецкий автомобиль марки BMW пламя полностью уничтожило, а у Nissan обгорели детали кузова. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и причины возникновения возгораний.

Автор: Алексей Громов
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