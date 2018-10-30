Поправки в Генплан Петербурга обсудят на заседании в Смольном

Санкт-Петербург, 30 октября. Изменения в Генплан Санкт-Петербурга обсудят на еженедельном заседании городского правительства. Соответствующую информацию передает пресс-служба Смольного.

Планируется, что заседание под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начнется во вторник, 30 октября, в 10.00.

Участники обсудят вопросы, связанные со внесением изменений в Генплан города. Также в повестке дня следующие темы: поправки в законы города на Неве о налогах и сборах, проектировании и строительстве объектов недвижимости и утверждении проектов планировок с проектами межевания территорий.