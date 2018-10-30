Петербуржец задушил подругу во время пьяной ссоры

Санкт-Петербург, 30 октября. Уголовное дело возбудили в Петербурге в отношении мужчины, который во время застолья задушил свою возлюбленную. Об этом пишут «Невские новости».

Инцидент произошел в понедельник, 29 октября, в коммунальной квартире, расположенной на улице Андреевской: мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с возлюбленной, после чего задушил ее.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.