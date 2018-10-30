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Мужчина погиб в ДТП возле «Пулково» в Петербурге

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Мужчина погиб в ДТП возле «Пулково» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. В дорожно-транспортном происшествии возле аэропорта «Пулково» мужчине оторвало ногу, в результате пострадавший скончался в больнице.

По информации Федерального агентства новостей, 29 октября в 13.05 возле аэропорта «Пулково» произошло ДТП. В аварии пострадал Вениамин Ч. 1964 года рождения и был доставлен в больницу, однако из-за многочисленных травм скончался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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