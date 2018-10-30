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Женщине удалось скрыться от напавщего на нее с шилом мужчины в Петербурге

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Женщине удалось скрыться от напавщего на нее с шилом мужчины в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Неизвестный человек напал с шилом на женщину в Санкт-Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел в понедельник, 29 октября, около 09.30 на трамвайной остановке на пересечении улицы Обручева и проспекта Науки: неизвестный мужчина напал с острым предметом на 50-летнюю женщину.

Злоумышленнику на вид 50-60 лет, его рост составляет 160-170 сантиметров, на нем был темный спортивный костюм. Он подошел к женщине и начал наносить удары в область головы похожим на шило предметом. Она успела запрыгнуть в трамвай и уехать.

Женщину на скорой помощи доставили в больницу. Позже удалось установить, что с нападавшим находилась пожилая женщина, которая, предположительно, является матерью.

Автор: Алексей Громов
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