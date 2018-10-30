Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жительница Ленобласти заявила, что ее 14-летняя дочь переспала с 16-летним парнем

86
0 Оставить комментарий

Жительница Ленобласти заявила, что ее 14-летняя дочь переспала с 16-летним парнем

Санкт-Петербург, 30 октября. Женщина сообщила в полицию о половом сношении 14-летней дочери с 16-летним парнем.

Как стало известно ФАН, в понедельник, 29 октября, около 22.15 в отделение правоохранительных органов обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что с февраля по июль текущего года в поселке Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области 16-летний парень имел сексуальный контакт с ее 14-летней дочерью.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое