Жительница Ленобласти заявила, что ее 14-летняя дочь переспала с 16-летним парнем

Санкт-Петербург, 30 октября. Женщина сообщила в полицию о половом сношении 14-летней дочери с 16-летним парнем.

Как стало известно ФАН, в понедельник, 29 октября, около 22.15 в отделение правоохранительных органов обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что с февраля по июль текущего года в поселке Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области 16-летний парень имел сексуальный контакт с ее 14-летней дочерью.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.