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Задержана банда цыган-мошенников, промышлявшая оборотом недвижимости в Петербурге

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Задержана банда цыган-мошенников, промышлявшая оборотом недвижимости в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Сотрудники полиции задержали банду цыган-мошенников, промышлявшую оборотом недвижимости в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН, пятеро цыган-мошенников занимались мошенническими действиями с недвижимостью, принадлежащей социально незащищенным слоям населения. Задержаны следующие члены банды:

 Рясин А.В., 1981 года рождения;

Цыбульский Я.А., 1984 года рождения;

Марцинкевич П.П., 1964 года рождения;

Марцинкевич О.Н., 1988 года рождения;

Серватко В.В., 1966 года рождения.

Злоумышленники воспользовались доверием хозяина и лишили его 1/3 доли в праве общей долевой собственности, материальный ущерб составил порядка 1,8 миллиона рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, его фигуранты задержаны. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

Автор: Алексей Громов
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