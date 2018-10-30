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В Калининском районе Петербурга сгорел автомобиль

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В Калининском районе Петербурга сгорел автомобиль

Санкт-Петербург, 30 октября. В Калининском районе Петербурга ночью загорелась машина. Информация о возгорании появилась в группе «ДТП и ЧП СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Один из пользователей сообщил, что на улице Маршала Блюхера загорелся автомобиль. Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник.

Он опубликовал видеоролик, на котором видно пламя и машину. На место уже прибыли пожарные. Как уточнил источник, информации о владельце машину и пострадавших нет.

Ранее автомобиль сгорел на северной дамбе в Петербурге. Автомобиль марки VW Touareg в понедельник, 9 июля, загорелась прямо на северной дамбе в сторону Кронштадта. По предварительным данным, причиной возгорания машины стало короткое замыкание.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, хозяин автомобиля не пострадал, однако машина полностью сгорела. 

В Калининском районе Петербурга сгорел автомобиль

Автор: Алия Садыкова
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