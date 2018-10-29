Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Берем на борт!»: «Зенит» оценил выступление Туктамышевой

99
0 Оставить комментарий

«Берем на борт!»: «Зенит» оценил выступление Туктамышевой

Санкт-Петербург, 29 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» оценил выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на этапе Гран-при Skate Canada.

Напомним, россиянка выступала под песню Бритни Спирс Toxic. Она предстала перед публикой в образе бортпроводницы. В кульминационный момент спортсменка сняла с себя пиджак, оставшись только в нижнем белье.

«Берем на борт!»: «Зенит» оценил выступление Туктамышевой

Петербургский «Зенит» опубликовал фрагмент выступления фигуристки, подписав «берем на борт».

 

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое