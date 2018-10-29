«Берем на борт!»: «Зенит» оценил выступление Туктамышевой

Санкт-Петербург, 29 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» оценил выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на этапе Гран-при Skate Canada.

Напомним, россиянка выступала под песню Бритни Спирс Toxic. Она предстала перед публикой в образе бортпроводницы. В кульминационный момент спортсменка сняла с себя пиджак, оставшись только в нижнем белье.

Петербургский «Зенит» опубликовал фрагмент выступления фигуристки, подписав «берем на борт».