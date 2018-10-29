«Берем на борт!»: «Зенит» оценил выступление Туктамышевой
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Санкт-Петербург, 29 октября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» оценил выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на этапе Гран-при Skate Canada.
Напомним, россиянка выступала под песню Бритни Спирс Toxic. Она предстала перед публикой в образе бортпроводницы. В кульминационный момент спортсменка сняла с себя пиджак, оставшись только в нижнем белье.
Петербургский «Зенит» опубликовал фрагмент выступления фигуристки, подписав «берем на борт».
Берем на борт! @TuktikLiza ????✈️ pic.twitter.com/gTUVu1rCNt— ФК «Зенит»???? (@zenit_spb) October 29, 2018