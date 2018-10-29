Подозреваемого в смертельной аварии на ЗСД водителя Skania арестовали

Санкт-Петербург, 29 октября. Подозреваемый в страшной аварии на ЗСД в Санкт-Петербурге, в которой погибли восемь человек, арестован. Об этом ФАН сообщила пресс-служба ГСУ ГУ МВД России.

Серьезная авария произошла 27 октября на Западном скоростном диаметре. По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем грузовика Skania влетел в большегруз Iveco, который вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело. Водителя автомобиля Skania задержали. По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России судьей Куйбышевского суда подозреваемого заключили под стражу.