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Петербуржцев предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

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Петербуржцев предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 29 октября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают об усилении ветра. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

В понедельник, 29 октября, в период с 15.00 до 18.00 ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 16 метров в секунду. 

«... ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 16 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Горожан просят быть предельно внимательными и не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины у шатких конструкций.

Как пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», утром 30 октября ожидается гололедица. 

Автор: Алексей Громов
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