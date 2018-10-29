Петербуржцев предупредили об усилении ветра в ближайшие часы

Санкт-Петербург, 29 октября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают об усилении ветра. Соответствующую информацию передает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.

В понедельник, 29 октября, в период с 15.00 до 18.00 ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 16 метров в секунду.

«... ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 16 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Горожан просят быть предельно внимательными и не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины у шатких конструкций.

Как пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», утром 30 октября ожидается гололедица.