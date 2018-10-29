Шесть грузовиков устроили массовое ДТП в Тосненском районе Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 октября. Серьезное массовое ДТП случилось на федеральной автодороге М-10 «Россия» Москва — Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленобласти: столкнулись шесть грузовиков. Об этом сообщила ФАН ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина.

Авария случилась в понедельник, 29 октября, около 12.30 на участке федеральной автодороги М-10: столкнулись шесть грузовых транспортных средств, двигавшиеся в попутном направлении. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и подрядной организации, обслуживающей дорогу.

В районе деревни Ям-Ижора наблюдается пробка протяженностью четыре километра в направлении Санкт-Петербурга.