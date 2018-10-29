«У меня тут есть чем заниматься»: Кокорин написал письмо из «Бутырки»

Санкт-Петербург, 29 октября. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин написал письмо из «Бутырки».

Журналистка «Петербургского дневника» через сайт ФСИН направила письмо Александру Кокорину, который в настоящее время находится в СИЗО. В соцсетях о такой возможности сообщила гражданская супруга Александра Кокорина.

«Дорогие друзья! Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому», — написала она в Instagram.

Идею написать письмо в СИЗО поддержал дядя журналистки. Он инвалид по зрению, но часто слушает футбол по радио. В среду письмо было отправлено, а в пятницу получен ответ от футболиста.