Группа молодежи ограбила магазин «Магнит» в Петербурге, появилось видео

Санкт-Петербург, 29 октября. Группа молодых людей устроила настоящий погром в одном из магазинов «Магнит» в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел в магазине «Магнит», который расположен на улице Даниила Хармса: молодые люди наполнили свои рюкзаки алкоголем и пошли к выходу, не оплатив товар. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Администратор заметил, что группа прошла мимо кассы и закрыл дверь. Злоумышленники выбили стекло руками и через него сбежали, забрав с собой весь неоплаченный товар.