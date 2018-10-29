Группа молодежи ограбила магазин «Магнит» в Петербурге, появилось видео
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Санкт-Петербург, 29 октября. Группа молодых людей устроила настоящий погром в одном из магазинов «Магнит» в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел в магазине «Магнит», который расположен на улице Даниила Хармса: молодые люди наполнили свои рюкзаки алкоголем и пошли к выходу, не оплатив товар. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.
Администратор заметил, что группа прошла мимо кассы и закрыл дверь. Злоумышленники выбили стекло руками и через него сбежали, забрав с собой весь неоплаченный товар.