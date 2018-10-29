Уголовное дело о выброшенных из окна кошках возбудили в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Следователи устанавливают личность человека, который выбрасывает кошек из окна квартиры одного из домов на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге.

К настоящему моменту возбуждено уголовное дело, следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают личность жителя города, который периодически выбрасывает кошек из окна квартиры на шестом этаже.

Как передает «78», 10 октября из окна неизвестный выбросил семь кошек. По предварительным данным, инцидент произошел в результате ссоры между 42-летней женщиной и 70-летней соседкой, которая держит у себя в комнате более 15 кошек.