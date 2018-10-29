Медина, Айлин, Имран: названы самые редкие имена для новорожденных в Москве

Санкт-Петербург, 29 октября. Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в первый месяц осени стали София и Александр. Соответствующие данные столичного управления ЗАГС опубликованы на портале открытых данных правительства города.

В частности, в столице в сентябре появились на свет 300 Софий, 253 Александра, 247 Михаилов, 226 Иванов, 216 Марий, 208 Максимов, 206 Анн и 190 Артемов. Это самые популярные имена за прошедший месяц.

«Среди самых необычных имен — Имран, Назар и Даниль, так назвали в сентябре по семь мальчиков», — отмечается в сообщении.

Также появились на свет девять Елисеев, семь Меланий, восемь — Амалий, по девять — Медин и Айлин. Самыми редкими именами остаются Малика, Роберт, Алан и Билал.