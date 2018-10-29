Труп мужчины нашли в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 октября. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, труп которого нашли возле шашлычной в Санкт-Петербурге.

Труп неизвестного человека обнаружили в Красногвардейском районе города возле одной из шашлычных в кустах. Специалисты отметили, что насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Тело направили на экспертизу. Устанавливается личность погибшего. Соответствующую информацию передают «Невские новости».