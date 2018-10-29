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Грузчика в Ленобласти застукали за сексом с восьмиклассницей

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Грузчика в Ленобласти застукали за сексом с восьмиклассницей

Санкт-Петербург, 29 октября. Молодой человек вступил в половую связь с восьмиклассницей в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, с соответствующим сообщением в отделение полиции обратилась учительница Лесобиржской средней школы, которая сообщила, что 28 сентября около 14.00 в Кингисеппе в квартире по улице Малая 22-летний грузчик вступил в половое сношение с ее дочерью.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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