ФАН публикует список погибших в страшном ДТП на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Опубликован список погибших в серьезной аварии на ЗСД в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, вечером 27 октября на 34-м километре Западного скоростного диаметра грузовик Iveco влетел в большегруз Skania. Водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Согласно последним данным Федерального агентства новостей, жертвами страшной аварии стали:

Ошевенская Е.В., 1948 года рождения, зарег. СПб, ул. Будапештская, 8;

Добрынина Г.А., 1951 года рождения, зарег. СПб, СПб, 2-й Рабфаковский, 22;

Гусев К.А., 1989 года рождения, зарег. СПб, г. Колпино, Заводской пр., 14;

Лурье А.Ю., 1955 года рождения, зарег. СПб, СПб, Искровский пр., 8-2 (владелец данного а/м);

Кутовой В.П., 1947 года рождения, зарег. СПб, пр. Королева, 43-1;

Кутовая Н.Ю., 1953 года рождения, зарег. СПб, пр. Королева, 43-1;

Соколова Н.П., 1953 года рождения, зарег. СПб, ул. Маршала Казакова, 40-1;

Миронова Е.В., 1948 года рождения, зарег. СПб, ул. Будапештская, 8.