Неизвестный мужчина похитил бигуди из магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Сотрудники полиции устанавливают личность молодого человека, который похитил бигуди из магазина в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН, сообщение о краже поступило от продавца консультанта в магазине «Магнит-косметика» на улице Зины Портновой. Она сообщила, что неизвестный молодой человек 28 октября в период с 17.30 до 18.00 похитил несколько коробок бигуди и скрылся в неизвестном направлении.

Рост злоумышленника составляет 180-185 сантиметров, у него короткие светлые волосы. На нем была куртка черного цвета с белыми и синими полосками, темные синие джинсы и черные кроссовки.