Школьница погибла, выпав из окна квартиры в пригороде Петербурга

Санкт-Петербург, 29 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах падения восьмиклассницы из окна своей квартиры в пригороде Петербурга.

Трагедия случилась 28 октября в районе Славянка, который находится между Петербургом и Пушкином: 14-летняя девочка получила смертельные травмы, упав из окна своей квартиры.

Школьница скончалась в больнице, врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии.