Четыре человека пострадали в ДТП с «Жигулями» и иномаркой на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Четыре человека пострадали в ДТП с «Жигулями» и иномаркой на КАД в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

ДТП случилось 28 октября около 19.20 на внутреннем кольце КАД: водитель иномарки влетел в «Жигули», буксирующую BMW. Отечественная машина получила серьезные механические повреждения.

Пострадали четыре человека, их незамедлительно госпитализировали. В тяжелом состоянии доставили в больницу водителя отечественного авто, также серьезные травмы получили водитель иномарки и два его пассажира.