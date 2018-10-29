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Четыре человека пострадали в ДТП с «Жигулями» и иномаркой на КАД в Петербурге

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Четыре человека пострадали в ДТП с «Жигулями» и иномаркой на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 октября. Четыре человека пострадали в ДТП с «Жигулями» и иномаркой на КАД в Санкт-Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

ДТП случилось 28 октября около 19.20 на внутреннем кольце КАД: водитель иномарки влетел в «Жигули», буксирующую BMW. Отечественная машина получила серьезные механические повреждения.

Пострадали четыре человека, их незамедлительно госпитализировали. В тяжелом состоянии доставили в больницу водителя отечественного авто, также серьезные травмы получили водитель иномарки и два его пассажира.

Автор: Алексей Громов
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