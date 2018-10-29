Неизвестного мужчину размазало по проезжей части в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 октября. Неизвестного мужчину размазало по проезжей части в Ленинградской области, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 28 октября уроженец Киргизии сообщил о том, что видел на проезжей части труп мужчины.

Он уточнил, что тело лежит на проезжей части на 36 километре Выборгского шоссе Всеволожского района Ленинградской области. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на дороге пятна бурого цвета. На теле имелись множественные повреждения. Это переломы верхних и нижних конечностей, деформация костей головы, внутренние органы мужчины были частично разбросаны по асфальту.

Полиция пришла к выводу, что травмы мужчина мог получить в результате неоднократных наездов автомобилей. Личность погибшего пока не установлена.