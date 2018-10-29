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Такси на летней резине столкнулось с иномаркой на юге Петербурга

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Такси на летней резине столкнулось с иномаркой на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 29 октября. Серьезное ДТП случилось поздним вечером 28 октября на юге Петербурга: столкнулись такси и иномарка. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении улиц  Димитрова и Софийской. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель такси не справился с управлением. По словам очевидцев, таксист использовал летнюю резину. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Движение на участке было затруднено.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Автор: Алексей Громов
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