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Петербуржцам рассказали о погоде в начале рабочей недели

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Петербуржцам рассказали о погоде в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 29 октября. Жителям и гостям Северной столицы рассказали о погоде в начале рабочей недели.

В понедельник, 29 октября, столбик термометра поднимется до двух градусов плюсом. Ожидается ветер, который подует с востока и юго-востока, его порывы составят до пяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. Осадков не прогнозируется. Об этом рассказали представители петербургского Гидрометцентра. 

Утром на дорогах будет гололедица, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Автор: Алексей Громов
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