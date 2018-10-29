Квартиру в Приморском районе Петербурга тушили два часа

Санкт-Петербург, 29 октября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Приморском районе Санкт-Петербурга: загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 00.00 29 октября экстренные службы получили сообщение о пожаре на Дибуновской улице. На место незамедлительно прибыли 12 человек личного состава МЧС и три спецмашины. Возгорание удалось полностью ликвидировать спустя полтора часа.

Известно, что горела двухкомнатная квартира, огонь распространился по площади десять квадратных метров. К счастью, информации о пострадавших не поступало.