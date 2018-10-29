Под Петербургом женщина зарезала сожителя

Санкт-Петербург, 29 октября. Обстоятельства убийства жителя Алтайского края в поселке Стрельна под Петербургом выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне около 19.00 в Стрельне в съемной квартире в одном из домов на Санкт-Петербургскому шоссе. 37-летняя женщина во время внезапной ссоры ножом убила своего сожителя,1976 года.

При проверке было установлено, что мужчина является жителем Алтайского края. Подозреваемую задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство».

Женщина задержана на основании ст. 91 УПК РФ.