Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Под Петербургом женщина зарезала сожителя

37
0 Оставить комментарий

Под Петербургом женщина зарезала сожителя

Санкт-Петербург, 29 октября. Обстоятельства убийства жителя Алтайского края в поселке Стрельна под Петербургом выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне около 19.00 в Стрельне в съемной квартире в одном из домов на Санкт-Петербургскому шоссе. 37-летняя женщина во время внезапной ссоры ножом убила своего сожителя,1976 года.

При проверке было установлено, что мужчина является жителем Алтайского края. Подозреваемую задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство».

Женщина задержана на основании ст. 91 УПК РФ.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое