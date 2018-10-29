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Неизвестный спас в Петербурге тонувшего в Фонтанке мужчину с Булочкой

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Неизвестный спас в Петербурге тонувшего в Фонтанке мужчину с Булочкой

Санкт-Петербург, 29 октября. В Петербурге неизвестный спас упавшую в реку собаку и прыгнувшего за ней хозяина.

Накануне днем на набережной Фонтанки семья гуляла с собачкой — шпицем по кличке Булочка. В какой-то момент питомец оборвал поводок и убежал. Вскоре собака упала с Горсткина моста. Хозяин животного прыгнул в воду, чтобы спасти щенка, сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Мужчина смог ухватить собаку, но на пути к берегу стал терять силы. На помощь ему пришел молодой человек, который прыгнул в воду и помог тонущим выбраться на берег.

После спасения молодой человек ушел. Хозяин собачки разыскивает спасителя, чтобы отблагодарить за смелость и помощь в экстремальной ситуации, сообщает «Пятый канал».

Автор: Виктор Мальцев
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