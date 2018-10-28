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В числе жертв «огненной аварии» на ЗСД оказались петербургский профессор с супругой

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В числе жертв «огненной аварии» на ЗСД оказались петербургский профессор с супругой

Санкт-Петербург, 28 октября. В аварии на ЗСД в Петербурге с участие грузовика и микроавтобуса погиб профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Виктор Кутовой и его супруга.

Вечером 27 октябоя столкнулись грузовик Iveco и микроавтобус Hyundai, который тут же загорелся. Пассажиры не смогли выбраться из огня и погибли на месте. Водителя грузовика госпитализировали на вертолете с места аварии. Список погибших публиковал «Пятый канал».

Отмечается, что Hyundai совершал перевозки между Петербургом и Финляндией. Микроавтобус возвращался в Северную столицу из Суоми. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели восьми человек, прокуратура держит расследование на контроле.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места инцидента.

Автор: Ирина Селезнева
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