Выживший водитель грузовика рассказал о причинах смертельной аварии на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. Водитель, выживший в аварии 27 октября на ЗСД в Петербурге, находится под присмотром медиков в НИИ имени Джанелидзе.

Камиль К. рассказал, что стало причиной выезда большегруза на встречную полосу. По его словам, машину ударила сзади еще одна фура, от удара грузовик вынесло на встречку, передает «Пятый канал».

Ранее глава управления информации УМВД Вячеслав Степченко предварительно назвал водителя фуры виновником ДТП, при котором погибли восемь человек из микроавтобуса.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места происшествия. Петербургская прокуратура взяла расследование дела под особый контроль.