Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Петербурге приняли роды у женщины с опухолью мозга

151
0 Оставить комментарий

 

В Петербурге приняли роды у женщины с опухолью мозга

Санкт-Петербург, 28 октября. Сотрудники исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге оказали помощь при родах женщине с опухолью мозга, сообщили Федеральному агентству новостей в отделе по связям с общественностью ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова».

Известно, что медики рекомендовали 34-летней женщине отказаться от родов. Однако пациентка решилась на роды вопреки рекомендации врачей. Ей провели две операциии.

Перед специалистами центра стояла задача сохранить жизнь ребенка и матери, которая находилась в тяжелом состоянии. Врачи поставили в брюшную полость женщины катетер, дренажную трубку вывели наружу для нормализации давления.

Пациентку готовили к родам в течение пяти дней, в итоге малыш родился совершенно здоровый. Сообщается, что в родах принимали участие нейрохирурги центра и гинекологи. Ранее сообщалось, что центр ищет подрядчика для строительства наукограда, на базе которого появится уникальное научное сообщество.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое