В Петербурге приняли роды у женщины с опухолью мозга

Санкт-Петербург, 28 октября. Сотрудники исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге оказали помощь при родах женщине с опухолью мозга, сообщили Федеральному агентству новостей в отделе по связям с общественностью ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова».

Известно, что медики рекомендовали 34-летней женщине отказаться от родов. Однако пациентка решилась на роды вопреки рекомендации врачей. Ей провели две операциии.

Перед специалистами центра стояла задача сохранить жизнь ребенка и матери, которая находилась в тяжелом состоянии. Врачи поставили в брюшную полость женщины катетер, дренажную трубку вывели наружу для нормализации давления.

Пациентку готовили к родам в течение пяти дней, в итоге малыш родился совершенно здоровый. Сообщается, что в родах принимали участие нейрохирурги центра и гинекологи. Ранее сообщалось, что центр ищет подрядчика для строительства наукограда, на базе которого появится уникальное научное сообщество.