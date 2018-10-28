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Водитель грузовика назвал причину смертельного ДТП в Петербурге

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Водитель грузовика назвал причину смертельного ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. Причиной смертельной аварии на ЗСД в Петербурге, где погибли восемь человек, стало столкновение грузовика с автомобилем, который врезался в фуру сзади. Об этом рассказал водитель большегруза Камиль Касимов.

По его словам, после столкновения грузовик вылетел с дороги. При этом Касимов оказался единственным выжившим в ДТП, он получил серьезные травмы. В результате произошедшего у водителя повреждена шея и зафиксирована травма головы, передает РЕН ТВ.

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов, которые выяснят все обстоятельства произошедшей трагедии.

Водитель грузовика назвал причину смертельного ДТП в Петербурге

Напомним, грузовик Iveco и микроавтобус Hyundai столкнулись на ЗСД в Северной столице накануне вечером. Микроавтобус загорелся от сильного удара. Его водитель и еще семеро пассажиров погибли на месте.

Водителя грузовика госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список погибших в аварии.

Автор: Екатерина Кухарева
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