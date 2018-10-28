Жертв авиакатастрофы над Синаем почтили на Марсовом поле в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. На Марсовом поле состоялась акция памяти жертв трагедии над Синаем, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Неравнодушные горожане и родственники погибших выстроились в «живой самолет» на Марсовом поле. В руках у участников фотографии жертв авикатастрофы, а сам контур самолета выложили белыми листьями.



В авиакатастрофе А321 в 2015 году погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.