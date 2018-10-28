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Петербуржцы пожаловались на мусор в исторической карете

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Петербуржцы пожаловались на мусор в исторической карете

Санкт-Петербург, 28 октября. Активисты за чистоту города сообщили, что в Центральном районе Петербурга историческая карета снова превратилась в мусорный контейнер.

Памятник кареты на 1-й Советской улице снова заполнили мусором. Монумент стал грязный всего за три недели, сообщили неравнодушные петербуржцы в соцсетях.

Местные жители жалуются, что карета стала общественной урной и призывают коммунальные службы убрать мусор. Ранее активисты вычистили карету своими силами, но делать это постоянно они не готовы.

В адрес администрации Петербурга направят предложение установить рядом с памятником урну. Напомним, что карета является символом прошлого названия улицы — Каретная.

Автор: Ирина Селезнева
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