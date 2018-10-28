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Установлены личности всех 8 погибших в аварии на ЗСД в Петербурге

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Установлены личности всех 8 погибших в аварии на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. Стали известны личности погибших при ДТП 27 октября на ЗСД в Петербурге, при котором столкнулись микроавтобус и КамАЗ.

В результате аварии погибли 7 пассажиров микроавтобуса и водитель. В списке погибших оказались: женщина 1948 года рождения, женщина 1951 года рождения, мужчина 1989 года рождения, мужчина 1955 года рождения, мужчина 1947 года рождения, женщина 1953 года рождения, женщина 1953 года рождения, женщина 1948 года рождения.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя КамАЗ. Ранее сообщалось, что к расследованию уголовного дела по факту ДТП подключилась петербургская прокуратура. Федеральное агентство новостей публиковало видео с места аварии.

Автор: Ирина Селезнева
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