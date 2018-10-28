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Водитель Mazda насмерть сбил женщину в Павловске

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Водитель Mazda насмерть сбил женщину в Павловске

Санкт-Петербург, 28 октября. На улице Мичурина в Павловске Ленинградской области легковой автомобиль сбил женщину, пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 27 октября около дома номер 34. Известно, что водитель иномарки Mazda 1962 года рождения наехал на женщину, которая переходила дорогу вне зоны регулируемого пешеходного перехода. Информация по погибшей уточняется.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с летальным исходом. Ранее в Петербурге произошло серьезное ДТП, при котором сгорели восемь человек в микроавтобусе. Дело расследуют сотрудники петербургской прокуратуры.

Автор: Ирина Селезнева
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