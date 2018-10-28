Молодого петербуржца ударили ножом в живот в центре города

Санкт-Петербург, 28 октября. Молодой житель Петербурга при неизвестных обстоятельствах получил ножевое ранение в живот, сообщили в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел 27 октября, когда 21-летний парень обратился за помощью к медикам одной из центральных городских больниц. У пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение брюшной полости. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, по результатам проверки могут возбудить уголовное дело. Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура расследует дело о ДТП на ЗСД, при котором погибли восемь человек.