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Икону с золотой инкрустацией украли из собора в Петербурге

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Икону с золотой инкрустацией украли из собора в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. В правоохранительные органы Петербурга обратился охранник православного собора в Выборгском районе города. Он сообщил, что пропала икона с золотой инкрустацией.

Неизвестные в начале октября похитили дорогую икону, однако исторической ценности она не представляет. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняя обстоятельства кражи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестный в маске ограбил салон сотовой связи. Вооруженный предметом, похожим на пистолет, мужчина украл деньги и 20 телефонов.

Автор: Ирина Селезнева
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