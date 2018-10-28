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Грабитель в маске унес из салона связи в Петербурге выручку и 20 телефонов

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Грабитель в маске унес из салона связи в Петербурге выручку и 20 телефонов

Санкт-Петербург, 28 октября. В Невском районе Петербурга вечером 27 октября произошло ограбление. Мужчина в маске вынес из салона сотовой связи «Связной» два десятка дорогих телефонов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ограбление произошло на улице Дыбенко, злоумышленник угрожал 23-летнему менеджеру предметом, который похож на пистолет. Он похитил 126 тысяч рублей дневной выручки и прихватил 20 смартфонов с витрины.

Также неизвестный заставил сотрудника магазина открыть терминал оплаты услуг и забрал все имеющиеся там деньги. Общую сумму ущерба пока не установили. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое.

Напомним, что за последние полгода ограбления салонов связи в Петербурге участились. Добычей преступников становятся наличные деньги и техника.

Автор: Ирина Селезнева
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