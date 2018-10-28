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Петербургский аэропорт «Пулково» предложили переименовать в честь Шнурова

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Петербургский аэропорт «Пулково» предложили переименовать в честь Шнурова

Санкт-Петербург, 28 октября. Аэропорт «Пулково» в Северной столице России предложили переименовать в честь музыканта Сергея Шнурова. Об этом говорится на сайте проекта «Великие имена России».

В России 45 воздушных гаваней получат новые имена. Их выберут граждане РФ в рамках голосования. Точное число голосов, которые набрала инициатива с лидером группы «Ленинград» пока неизвестно. В лонг-лист включают имена, которые набрали более пятисот голосов.

Ранее петербургский депутат Алексей Цивилев заявил, что имя «Пулково» менять не стоит. Напомним, что Общественная палата России разработала проект о присвоении аэропортам имен самых известных и выдающихся соотечественников, таких как Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Гагарин. Новые имена станут официальными.

Автор: Ирина Селезнева
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