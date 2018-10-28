Расследование дела об аварии с 8 жертвами на ЗСД контролирует прокуратура Петербурга
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Санкт-Петербург, 28 октября. Прокуратура Выборгского района взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на ЗСД в Петербурге, в результате которого погибли восемь человек, говорится в сообщении ведомства.
Накануне вечером столкнулись грузовик Iveco и микроавтобус Hyundai, который загорелся от сильного удара. Водитель микроавтобуса и еще семь пассажиров сгорели.
Водителя грузовика госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места происшествия.