В Петербурге ищут хозяев голодного енота-потеряшки

Санкт-Петерберг, 28 октября. Утром 28 октября на площадке с мусорными контейнерами недалеко от станции метро «Звездная» петербуржцы заметили енота. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

По всему видимому, животное пыталось найти пропитание в мусорном баке. Из-за низкой температуры воздуха енот замерз. Жители Северной столицы волнуются за енота и просят, чтобы его хозяева забрали зверя домой.

Спустя некоторое время пушистое животное поймали. Его оставили у себя дома неравнодушные местные жители. В соцсетях продолжают искать хозяев енота.