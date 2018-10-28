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В Петербурге ищут хозяев голодного енота-потеряшки

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В Петербурге ищут хозяев голодного енота-потеряшки

Санкт-Петерберг, 28 октября. Утром 28 октября на площадке с мусорными контейнерами недалеко от станции метро «Звездная» петербуржцы заметили енота. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

По всему видимому, животное пыталось найти пропитание в мусорном баке. Из-за низкой температуры воздуха енот замерз. Жители Северной столицы волнуются за енота и просят, чтобы его хозяева забрали зверя домой.

Спустя некоторое время пушистое животное поймали. Его оставили у себя дома неравнодушные местные жители. В соцсетях продолжают искать хозяев енота.

Автор: Ирина Селезнева
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