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На аукционе не нашлось покупателей анкеты Цоя за 1 млн рублей

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На аукционе не нашлось покупателей анкеты Цоя за 1 млн рублей

Санкт-Петербург, 28 октября. В российской столице прошел аукцион «Литфонда», на котором не смогли продать заполненную рок-музыкантом Викторем Цоем анкету, говорится на сайте организации.

Стартовую цену за лот назначили в размере 1 млн рублей. В документе указывается номер телефона и адрес Цоя, какими инструментами он владеет.

Музыкант написал в анкете, что ему больше всего нравится творчество Бориса Гребенщикова и групп «Аквариум», «Зоопарк» и «Странные игры». Анкета была заполнена в октябре 1985 года.

Напомним, что легенда русского рока разбился на автомобиле. Позднее сообщалось, что номерной знак этого авто выставят на торги в ноябре.

Автор: Ирина Селезнева
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